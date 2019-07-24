جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب خشية هجوم لحزب الله

رام الله - وطن: كشفت قناة عبرية، مساء الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي زاد حالة تأهبه في الجبهة الشمالية، خوفا من رد محتمل من قبل حزب الله اللبناني، ردا على مقتل أحد قياديه في سوريا.

وزعمت قناة "كان" العبرية أن "الهجوم في سوريا استهدف البنية التحتية لحزب الله على مرتفعات الجولان السورية"، مشيرة إلى أنه "الهجوم الإسرائيلي الرابع ضد الحزب في الأشهر الأخيرة".

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله قد تعهد في اكثر من مناسبة بأن حزب الله سيرد بشكل فوري على اي عملية اغتيال تطال احد عناصر الحزب سواء كانت في لبنان او سوريا.