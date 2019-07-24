كان مطاردا من الاحتلال لعامين.. الأسير عبد الناصر أبو كشك يدخل عامه ال11 في السجون

رام الله- وطن: أنهى الأسير عبد الناصر محمود أبو كشك (42عاماً) من سكان مخيم عسكر الجديد، في مدينة نابلس، عامه العاشر في سجون الاحتلال، ودخل عامه الحادي عشر، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 24/7/2009.

وأوضح مكتب "إعلام الأسرى" بأن الأسير أبو كشك يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 19 عاماً؛ بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات تمس بأمن الاحتلال، وإطلاق النار على مواقع تابعة له.

وأضاف بأن الأسير أبو كشك كان مطاردا من الاحتلال لعامين، قبل أن يتمكن من اعتقاله وإطلاق الرصاص الحي عليه خلال الاعتقال وإصابته في مناطقة متفرقة من جسده، وقد عانى نتيجة إصاباته من سياسة الإهمال الطبي.

تجدر الإشارة إلى أن الأسير أبو كشك متزوج وأب لطفلين يحرمه اعتقاله من حقه في عيش حياة طبيعية برفقتهما.