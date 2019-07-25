تحديث| الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة مواطنين من مناطق عدة في الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال قوات الاحتلال منزل الأسير المُحرَر إسماعيل حسين الحروب في قرية دير سامت بمدينة دورا جنوب غرب الخليل، وعاثت بداخله خرابًا، فيما اعتقلت المواطن عزام نعمان سلهب من منزله في الخليل، وأيمن النتشة، ومحمد محمود غنيمات من بلدة صوريف وذلك عقب دهم منازلهم.

كما داهمت القوات عددا من المنازل والمنشآت، وقامت بتفتيشها و عرف من أصحابها: الأسير هاشم طه وشقيقيه جعفر ومازن، ومحطة محروقات النخبة في منطقة إسكان البلدية في المنطقة الجنوبية من المدينة، ومقهى يعود لمحمد هشام الجعبري في البلدة القديمة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمد عوني عبيد في قرية عنزا، وغسان الأطرش من منزله في المدينة، كما اعتقلت الأسير المُحرَر يحيى هنداوي من منزله في واد برقين، والمواطن مقداد أحمد نواهضة من منزله في منطقة أبو زريق داخل بلدة اليامون.

يتبع...