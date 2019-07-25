ترامب يتجاوز "الفيتو" ضد قرار الكونغرس بوقف بيع أسلحة للسعودية

وطن: نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل السعودية والإمارات اللتين تخوضان عدوانا مدمر في اليمن.

وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي إن هذه القرارات "تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وصادق الكونغرس هذا الشهر على قرارات حظر بيع الأسلحة في خطوة شكلت صفعة لإدارة ترامب التي اتخذت مسارا استثنائيا في أيار/ مايو بتجاوز موافقة الكونغرس على إابرام الصفقات.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إن الإدارة كانت تستجيب لحالة طارئة تسببت بها إيران العدو اللدود للسعودية.

لكن أعضاء الكونغرس، بمن فيهم بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ، قالوا إنه لا توجد أسباب مشروعة لتجاوز الكونغرس الذي يملك الحق برفض صفقات الأسلحة.

وفي وقت سابق، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن المجلس سيصوت خلال أيام على ما إذا كان سيتخطى حق ترامب في استخدام النقض "الفيتو" على تشريع يقضي بوقف مبيعات ذخائر موجهة بدقة إلى السعودية والإمارات.

وقال ماكونيل إن المجلس سيجري التصويت قبل الثاني من آب/أغسطس عندما يغادر الأعضاء واشنطن في عطلة تستمر خمسة أسابيع.

وليس من المتوقع أن تحصل قرارات الرفض الثلاثة على أغلبية الثلثين اللازمة في مجلس الشيوخ الذي يضم مئة عضو لتخطي حق الرئيس في النقض.

ولم يؤيد القرارات سوى عدد قليل من الجمهوريين الذين ينتمي إليهم ترامب عندما تم التصديق عليها الشهر الماضي. ويملك الجمهوريون 53 مقعدا في مجلس الشيوخ.

(رويترز)