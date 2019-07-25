الكويت تدين جريمة "وادي الحمص" وتعتبرها انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية

رام الله- وطن: أدان مسؤول في وزارة الخارجية بالكويت وبأشد العبارات ما أفدم عليه الاحتلال من جريمة كبرى بحق أهالي وادي الحمص، حيث قام بهدم العشرات من المنازل في المنطقة الواقعة ببلدة صور باهر في القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها بأن هذه الأعمال تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية وقرارات الشرعية الدولية وستتضاعف معها وتيرة العنف وتهديد الاستقرار في المنطقة والإضرار بالجهود الهادفة لإحلال السلام في المنطقة وتقويض فرص نجاحها، لافتا الى انها ستضاعف من المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، كما ستفاقم الأوضاع المتردية هناك.

وأوضح البيان ان الكويت إزاء هذه الممارسات بادرت وبالتنسيق مع جنوب افريقيا واندونيسيا وبالتواصل مع الوفد الفلسطيني لعقد جلسة ل‍مجلس الأمن الدولي تم خلالها مناقشة تلك الاعتداءات ودعوة المجلس للقيام بواجباته لصيانة الأمن والسلم الدوليين وإصدار بيان يحمل "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية ويلزمها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.