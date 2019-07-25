مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى

وطن: جدّد عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال على دخول المصلين من فئة الشبان للمسجد، واحتجزت بطاقاتهم الشخصية على البوابات الرئيسية كإجراء باتت تتعامل فيه يوميا بحق المصلين.

وقالت مصادر محلية إن الاقتحامات تتم بمجموعات صغيرة ومتلاحقة من جهة باب المغاربة، وتؤمن لهم قوات الاحتلال الخاصة الحراسة والحماية خلال جولاتهم الاستفزازية في المسجد حتى مغادرته من جهة باب السلسلة.