للمرة الثانية في شهر ...موجة حر تضرب عددا من الدول الأوروبية

رام الله- وطن: للمرة الثانية في غضون شهر، تسبب مرتفع جوي في ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بدول أوروبية عديدة، كبلجيكا وهولندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، في موجة حر شديد تستمر حتى الجمعة.

وأفادت التقارير، بأن العديد من سلطات الدول الأوروبية أصدرت تحذيرات لمواطنيها لأخذ الحيطة والحذر، كما حذرت من اندلاع حرائق في غابات عدد من المناطق.

وقال، ديفيد ديناو، رئيس قسم التنبؤات الجوية في المعهد الملكي للأرصاد الجوية في بلجيكا، اليوم الخميس، إن درجة الحرارة سجلت 38.9 درجة، متجاوزة أعلى مستوى سابق بلغ 36.6 درجة في يونيو 1947.

كما تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم الخميس ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة التي من المتوقع أن تصل إلى 40.4 درجة مئوية.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية في هولندا أن تصل درجات الحرارة إلى 38.8 درجة مئوية، وهي الأعلى منذ عام 1944.

وفي ألمانيا، قال مكتب الأرصاد الجوية إن درجة الحرارة القياسية التي شهدتها ألمانيا يوم الأربعاء، 40.5 درجة، من المتوقع أن تستمر يوم الخميس.

وتوقع مكتب الأرصاد في بريطانيا أن تصل ذروة الموجة الحارة خلال شهر يوليو الجاري إلى 38 درجة مئوية، وذلك في جنوب شرقي البلاد.

المصدر: روسيا اليوم