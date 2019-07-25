وزير الأشغال: الحكومة تعتمد قلقيلية العنقود الأول للنهضة الأفقية

وطن: قال وزير الأشغال العامة والإسكان د.محمد زيارة،اليوم، أن الحكومة الفلسطينية اعتمدت محافظة قلقيلية العنقود الزراعي الرأسي الأول وهذا العنقود سيتم دعمه أفقياً عن طريق النهضة بجميع جوانب الحياة بمساعدة المؤسسات والوزارات المختلفة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات، ليكون نموذجاً يحتذى به لباقي المحافظات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها م.زيارة في محافظتي قلقيلية وطولكرم، برفقة وكيل الوزارة وعدد من المهندسين، للإستماع الى المواطنين ورؤساء البلديات والهيئات المحلية وممثلي النقابات والإتحادات التي تم لقاءهم بحلقات نقاش مستديرة فيما يخص احتياجاتهم في قطاعات الطرق والبنية التحتية و الأسكان بالإضافة الى تفقد مشاريع الوزارة التي تعمل عليها ومتابعة المتعثرة منها نتيجة الازمة المالية.

والتقى "زيارة" بمحافظي قلقيلية اللواء رافع رواجبة ومحافظ طولكرم اللواء عصام أبو بكر، اللذان قاما بدورها بإطلاعه على كل ما يلزم المحافظتين من مشاريع واحتياجات تخص القطاعات التي تعمل عليها الوزارة، مقدمين شكرهم له على هذه الزيارة واهتمام وزارة الأشغال بهاتين المحافظتين.

كما تم التباحث فيما بينهم في آليات تعزيز صمود المواطنين، في ظل الهجمة الاستيطانية الممنهجة وذلك انسجاماً مع خطة الحكومة الفلسطينية وتوجهاتها.