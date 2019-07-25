الاحتلال يهدم قرية العراقيب في صحراء النقب للمرة الـ147

وطن: اقتحمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح الخميس قرية العراقيب الواقعة شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب وقامت بهدم منازلها وشردت ساكنيها للمرة 147 على التوالي.

وتعد قرية العراقيب واحدة من بين 45 قرية تفع في النقب والتي لا تعترف بها دولة الاحتلال.

فيما أعادت قوات الاحتلال اعتقال شيخ القرية صياح الطوري بعد يومين من الإفراج عنه من سجن " معسياهو" في مدينة الرملة، وبعد 7 اشهر قضاها في الاعتقال بسبب رفضه مخططات الاحتلال في القرية.

وقال الناشط سليم العراقيب في تصريح لمصادر إخبارية محلية إن الجرافات وسيارات الشرطة اقتحمت بشكل مفاجئ القرية صباح اليوم وأخرجت الأهالي عنوة من منازلهم التي لم يمر على إعادة نصبها سوى 4 أيام، وهدمتها بالكامل تاركة السكان في العراء الحار.

يُذكر أن عملية الهدم هذه هي الثانية خلال أسبوع واحد، حيث هدم الاحتلال القرية الاثنين الماضي وشرّد سكانها.