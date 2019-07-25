عرس جماعي لـ 90 عريسا فلسطينيا وسوريا في دمشق



وطن: يقام مساء اليوم الخميس، في العاصمة السورية دمشق، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، عرس جماعي يضم حوالي 90 عريسا فلسطينيا وسوريا.

وقال مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير في سوريا السفير أنور عبد الهادي، إن هذ العرس يمثل رسالة على تلاحم الشعبين الشقيقين، وهو استكمال لسلسة اعراس اقيمت في الضفة وغزة ولبنان باعتبار ان تكوين الأسرة هو جزء من مقاومة الاحتلال.

واشار عبد الهادي الى أنه سيتم توزيع مكرمة رئاسية على العرسان لإعانتهم على البدء بحياة جديدة، مضيفا أن هذا يعتبر ايضا رسالة للعلم اجمع بان منظمة التحرير هي الراعية لشعبنا في كل اماكن تواجده وفي شتى المجالات الانسانية والحياتية والمجتمعية.