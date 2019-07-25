المتابعة العربية تدعو لأوسع مشاركة في مظاهرة السبت في عرعرة رفضاً لهدم المنازل

وطن: دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمشاركة الواسعة في المظاهرة التي ستقام في قرية عرعرة في الساعة السادسة من مساء بعد غد السبت، ردا على جريمة هدم منزل إبراهيم مرزوق، وجرائم تدمير البيوت الفلسطينية بشكل عام.

وكانت اللجنة الشعبية في عارة وعرعرة قد قررت، الليلة الماضية، أن تكون المظاهرة التي أقرها اجتماع مشترك للجنة المتابعة واللجنة القطرية والمجلس المحلي واللجنة الشعبية، مساء اليوم الخميس، يوم السبت القريب.

وفي سياق قرارات الاجتماع، ستعلن لجنة المتابعة، بالتنسيق مع اللجنة القُطرية واللجان الشعبية، عن الخطوات القادمة التي أقرها الاجتماع، ضد جرائم هدم البيوت الفلسطينية في الداخل.