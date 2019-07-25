10 أسرى يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام

وطن: أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن اقدم أسيرين من المضربين علقا اضرابهما المفتوح، بينما لا يزال 10 أسرى اخرين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري لفترات مختلفة بينهم 5 انضموا حديثاً الى الاضراب.

الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أوضح بأن الأسيرين "جعفر إبراهيم عز الدين" 48 عام، من جنين، والأسير "أحمد عمر زهران" 25 عام من رام الله، علقا اضرابهما المفتوح بعد التوصل لاتفاق مع ادارة السجون بتحديد الاعتقال الإداري المفتوح لهم.

وأشار الباحث الأشقر الى ان الأسير "عز الدين" علق اضرابه بعد 39 يوماً متواصلة، عقب التوصل لاتفاق مع الاحتلال بإصدار قرار جوهري يقضى بعدم التجديد الإداري له واطلاق سراحه في الرابع عشر من الشهر القادم، بينما الأسير "زهران" توصل لاتفاق يقضى بعدم التجديد له واطلاق سراحه في اكتوبر القادم .

وأضاف الأشقر بأن 10 أسرى لا يزالون يخوضون الاضراب بعد انضمام 5 أسرى جدد لقافلة المضربين منذ أيام وهم الأسير "حمزة عواد" (28 عاما) من كوبر برام الله انضم الى المضربين في العشرين من يوليو الجاري، بعد اصدار قرار ادارى بحقه بعد انتهاء محكوميته الفعلية البالغة 6 شهور.

والأسير منير عبد الجليل العبد (26عاماً) من رام الله، يخوض اضراب عن الطعام لليوم الرابع على التوالي ضد اعتقاله الإداري، الذى جدد للمرة الثانية حيث كان اعتقل في فبراير الماضي و صدر بحقه أمر إداري مدته 6 أشهر، وجدد له الاحتلال لمرة ثانية، وهو شقيق الأسير" عمر العبد" منفذ "عملية حلميش" التي أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين عام 2017،

كذلك شرع الأسير اسماعيل أحمد علي من بلدة أبو ديس شرقي محافظة القدس منذ 4 أيام في سجن النقب بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري، وتم عزله، وهو أسير سابق امضى 6 سنوات في سجون الاحتلال واعيد اعتقاله في يناير من العام الحالي وتم تحويله للاعتقال الإداري.

بينما يخوض الأسير سلطان أحمد خلوف (38 عاماً)، من جنين، اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 7 ايام بعد اصدار امر ادارى بحقه، وكان اعيد اعتقاله في 8/7/2019، وسبق أن قضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، ويقبع في معتقل "مجدو".

وبين الأشقر بأن الأسير المصاب بمرض السرطان أحمد عبد الكريم غنام" (45عاما) من الخليل يخوض اضرابا عن الطعام منذ 12 يوماً متواصلة، بعد اصدار قرار ادارى بحقه، وكان اعيد اعتقاله اواخر الشهر الماضي وصدر بحقه قرار ادارى وتم التجديد له، وهو أسير سابق امضى 9 سنوات في السجون، ويعانى من مرض السرطان بالدم واجريت له قبل عامين عملية زرع نخاع، وهناك خطورة على حياته.

بينما يواصل ثلاثة أسرى منذ الأول من يوليو الجاري الاضراب المفتوح ، وتراجعت صحتهم الى حد كبير وهم "محمد نضال أبوعكر" (22عاماً) من بيت لحم، وهو طالب في جامعة بيت لحم، وأسير محرر اعيد اعتقاله بتاريخ 1/11/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له مرتين مما دفعه لخوض الاضراب، وتم نقله مؤخراً الى عزل عسقلان.

والأسير "مصطفى الحسنات" من بيت لحم، وهو ايضاً اسير سابق اعيد اعتقاله في 5/6/2018، وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى لمدة 6 شهور، وجدد له 3 مرات متتالية، مما دفعه لخوض اضراب لوقف مسلسل التجديد بحقه، وتم نقله مؤخراً الى عزل بئر السبع.

والأسير المقدسي "حذيفة بدر حلبية " 33 عام من ابوديس شرق القدس المحتلة، وهو أسير محرر أعيد اعتقاله بتاريخ 10/6/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له مرتين، ويعانى من ظروف صحية سيئة، وتعرّض أثناء طفولته لحروق بليغة، وأصيب سابقاً بسرطان الدم، وهو بحاجة لمتابعة صحيّة بعد أن شُفي منه، ونقل قبل يومين الى مستشفى الرملة بعد تراجع شديد على حالته الصحية.

فيما لا يزال الأسيرين الشقيقين (حسن وأشرف، محمد الزغاري") من مخيم الدهيشة في بيت لحم، مضربين منذ العاشر من يوليو الجاري، وهما أسرى محررين أمضيا سنوات فى سجون الاحتلال ، وقد أعيد اعتقال "حسن" (23عام) في يوليو من العام الماضي وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وتم التجديد له 3 مرات متتالية، وكان امضى خمس سنوات في السجون، بينما شقيقه " أشرف" (25عام) كان امضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، واعيد اعتقاله في 30/8/2018 وصدر بحقه قرار اعتقال ادارى وجدد له 3 مرات .

وحمَّل "أسرى فلسطين" سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وخاصة اصحاب الامراض منهم، حيث هناك خطورة حقيقة على حياتهم، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان وخاصة ان اعتقالهم ادارياً تعسفي وغير قانونى .