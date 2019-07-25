استقالة نائب المفوض العام للأونروا ساندرا ميتشل

القدس- وطن: أعلنت وكالة الأونروا أن نائب المفوض العام للوكالة ساندرا ميتشل قررت التنحي عن منصبها الحالي كنائب للمفوض العام للأونروا ولأسباب شخصية.

وذكر الناطق الرسمي للأونروا سامي مشعشع، في بيان وصل وطن، الخميس، لأن ساندرا ميتشل ساعدت الوكالة على الاستجابة لبعض من أشد التحديات صعوبة في تاريخها، سواء على الصعيد العملياتي أم المالي أم السياسي ولعبت دورا حاسما في مساعدة للأونروا بالنجاة من أزمات متعاقبة بما في ذلك التهديد الوجودي وغير المسبوق لعام 2018 والذي هدد وجود الوكالة.

وقال إن عزمها وتفانيها وقوتها قد جعلت بعضا من أشد القرارات صعوبة أمرا ممكنا. كما أن معرفتها بالوكالة وقدرتها التي لا مثيل لها على فهم القضايا ذات المستوى الاستراتيجي والعلمياتي شكلت ذخرا هاما للأونروا.

وأوضح مشعشع أنه بينما يصار الى اشغال هذا المنصب الهام فان الأونروا ماضية في جهودها من أجل ضمان استمرارية عملها وخدماتها للاجئين.