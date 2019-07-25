دعوات لأوسع مشاركة في مظاهرة في وادي الحمص.. والأهالي ينصبون خيامهم على ركام منازلهم

وطن- ريم أبو لبن : دعا رئيس لجنة خدمات وادي الحمص والمنطار ودير العامود ببلدة صور باهر بالقدس، حمادة حمادة، لأوسع مشاركة شعبية يوم غد الجمعة، تضامناً مع اهالي وادي الحمص في صور باهر، رفضا للجريمة التي ارتكبها الاحتلال بهدم عشرات المنازل والشقق في وادي الحمص.

وقال حمادة لوطن : "تواجدنا غداً للتضامن مع الأهالي هو تجسيد للحمة الوطنية، والاعلان عن رفضنا لما تقوم به سلطات الاحتلال من قهر وقتل وهدم".

وأضاف في رسالة يدعو بها لتكثيف الجهود للتضامن مع أهالي المنطقة : " تواجدكم هو رد على بطش الاحتلال الغاشم، ومواساة ودعم للمتضررين".

وكانت سلطات الاحتلال قد اقدمت قبل عدة أيام على هدم 100 شقة في 15 بناية تقع في حي وادي الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وبحجة قربها من جدار الفصل العنصري، وعدم الترخيص.



وجاء قرار الهدم الجماعي للمنازل في وادي الحمص بعد أن رفضت محكمة الاحتلال التماساً بتجميد قرار الهدم، وأعطت الضوء الأخضر لتنفيذه.

وأوضح حمادة أن اعتصام الغد سيتضمن مشاركة حشد من المتضامنين الرافضين لسياسة الهدم عقب صلاة الجمعة، كما ستنصب خيم الاعتصام على ركام المنازل المهدمة بفعل الاحتلال، وسيعقد مؤتمر صحفي يحضره عدد من مناصري القدس والمؤيدين لأهالي المنطقة.

وقال حمادة : "لقد أرسلنا عدة دعوات لجهات رسمية مختلفة تضامنا مع أهالي وادي الحمص، حيث سيشاركنا الاعتصام محافظ القدس ووزير القدس، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحشد كبير من المتضامنين".

وأضاف " كما ستنصب خيم الاعتصام في الجهة المقابلة من الجدار والتي يمنع الاحتلال من الوصول إليها".

و اشار حمادة خلال حديثه لوطن، إلى أن المقدسيين إسماعيل عبيدية وغالب أبو هدوان سينصبان في الغد خيامهم على ركام منازلهم المدمرة، حيث عمد الاحتلال وقبل عدة أيام على تدمير منازلهما واخراجهما منها، فيما أعلنوا في لقاء مع وطن أمس، بأنهم ثابتون وباقون رغم الاجراءات التعسفية الإسرائيلية بحقهم، حيث سينصبون الخيام كي يعيشون بها وبشكل مؤقت.

وأكد حمادة أنه تم استضافة العائلات المشردة من وداي الحمص جراء هدم منازلها، في منازل أقربائهم، فيما سيجري غداً نصب خيم مؤقتة لهم، والمقدمة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف أوضح في حديث لوطن بأن الهيئة ستعمل على توفير خيم مؤقتة لجميع العائلات التي تم هدم منازلها إلى أن يتم توفير بدائل سكنية لهم.

ولن يكتفي الاحتلال بارتكاب جريمة الهدم الجماعي في وادي الحمص ، بل سيعمد على تنفيذ المرحلة التالية لاصدرا قرار بايقاف بناء قرابة 127 شقة في الحي بحسب ما أوضح عساف، معتبراً بأن هدف الاحتلال من الهدم هو سياسي وليس امني.