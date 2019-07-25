الإمارات تستضيف مباريات سوريا في تصفيات كأس آسيا والمونديال

وطن: أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه اختار دولة الإمارات أرضاً لمنتخب بلاده خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

وقال رئيس الاتحاد السوري، فادي دباس: "جاء القرار بعد ترحيب وموافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأضاف: "سيتم لاحقاً اختيار الملاعب التي سيخوض عليها المنتخب السوري مبارياته"، مشيراً إلى أن الجالية السورية الكبيرة الموجودة في الإمارات سيكون لها دور كبير في مؤازرة المنتخب".

وستلعب سوريا في التصفيات المزدوجة في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والفليبين وجزر المالديف وغوام، على أن تنطلق مبارياتها في سبتمبر (أيلول) المقبل.