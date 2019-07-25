الرئيس يعلن الحداد لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام حدادا على وفاة الرئيس التونسي

رام الله - وطن: عزى الرئيس محمود عباس، تونس حكومة وشعبا برحيل رئيس جمهورية تونس محمد الباجي قايد السبسي.

وأعلن الرئيس في مستهل اجتماع القيادة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس، أنه سيتوجه إلى توسن للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الرئيس السبسي، والحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.

وقال الرئيس: "فقدت الأمة العربية والإسلامية، وفقدت فلسطين وتونس والانسانية جمعاء، اليوم، زعيما ومناضلا وأخا وصديقا هو الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، وخليفة الزعيم الكبير العظيم الحبيب بورقيبة، رائد الواقعية السياسية في تاريخنا المعاصر، وصاحب الفضل باستضافة تونس للفلسطينيين على أرضها".

وأضاف الرئيس: "تونس لها في قلوبنا منزلة شديدة الخصوصية، فمنها بدأنا رحلة العودة إلى فلسطين".

وتابع الرئيس: "أمام هذا المصاب الجلل، نتقدم بخالص العزاء للشعب التونسي الشقيق ولأسرة الفقيد الكبير وللأمتين العربية والإسلامية، بوفاة الصديق الرئيس السبسي، رحم الله الفقيد العزيز وتغمده بواسع مغفرته وأدخله فسيح جناته".