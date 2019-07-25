عباس زكي لوطن: وقف الاتفاقيات يشمل التنسيق الامني ! .. قرار جديد يمكن تنفيذه أم هو قديم معاد !

رام الله - وطن: أعلن الرئيس محمود عباس، مساء الخميس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وتشكيل لجنة لتنفيذ ذلك، عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد قرر قبل 4 سنوات وتحديدا في اذار/مارس 2015، تحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

ويطرح القرار الذي أعلنه الرئيس مساء الخميس في اعقاب اجتماع للقيادة الفلسطينية في مدينة رام الله، تساؤلات حول الاتفاقيات التي سيشملها القرار، وهل سيكون وقف التنسيق الامني الذي نص عليه قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير، من ضمن الاتفاقيات المعلن عن وقفها، وما هي امكانية تطبيق ذلك القرار، و ماهي تداعياته؟

محيسن: القرار بحاجة الى لجنة لمعالجة القضايا الامنية والاقتصادية

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن لوطن، إن قرار القيادة هو وقف العمل بكافة الاتفاقيات مع اسرائيل وإلغاؤها، وهو بحاجة في جوانب متعددة الى قيام لجنة لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية.

وأضاف عقب اجتماع القيادة، "نحن وقعنا اتفاق أوسلو وله جوانب عديدة، لكنه لم يجد الحيز للتنفيذ من جانب الاحتلال، واصبح هناك تدمير للمشروع الوطني بعدم تنفيذ الاتفاقيات".

وتابع "حاولنا مرارا إلزام اسرائيل بالاتفاق ولكنها ضربت بعرض الحائط كل ذلك".

زكي: القرار يشمل التنسيق الامني

بدوره، شدد عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن القرار الذي اتخذ يشمل التنسيق الأمني، وان التنفيذ بدأ من اليوم"، موضحا أن هناك لجانا قطعت شوطا وتواصل العمل لتنفيذ القرار، حتى يشعر العدو انه ارتكب خطأ فادحا بهدم منازل في مناطق "أ"، ومواصلته الانتهاكات بحقنا.

القواسمي: سنتحمل مسؤولية القرار ونقاوم الضغوط والابتزاز

بدوره، قال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها، "نتوقع كل شيء من الاحتلال وهو يفعل كل شيء ضدنا، ولا توجد اكبر من الجريمة في القدس، عدا الجرائم في الأقصى والحصار المستمر".

وأضاف لوطن أن "القرار اليوم بوقف العمل بالاتفاقيات كافة مع اسرائيل جاء نتيجة إجراءات طويلة وقرارات من الوطني والمركزي، وهذا هو الوقت المناسب بعد جريمة القدس، وسنتحمل المسؤولية ونقاوم كل الضغوط والابتزاز".

وأردف "في النهاية لا يمكن استمرار الوضع الراهن، وعلينا مقاومة كل إجراءات الاحتلال والالتفاف حول القيادة".

الصالحي: قرار القيادة معناه تصعيد النضال الوطني

من جانبه قال الامين العام لحزب الشعب، عضو اللجنة التنفبذية لمنظمة التحرير، بسام الصالحي لوطن، أن المضمون السياسي، ومعنى القرار الذي اتخذ اليوم هو واضح بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، وهذا رد سياسي على الجرائم المسترمة للاحتلال، والمعنى المباشر لذلك هو انه في ظل وقف العمل بالاتفاقيات من قبل الجانب الفلسطيني ان العلاقة القائمة بين اسرائيل والشعب الفلسطيني هي علاقة بين قوة احتلال وشعب يناضل من اجل الاستقلال وانهاء الاحتلال.

واضاف الصالحي ان المعنى المباشر لهذا القرار هو تأكيد النضال الوطني ضد الاحتلال والسعي لتصعيد هذا النضال ومطالبة العالم بانهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وحول مدى قابلية القرار للتنفيذ، قال الصالحي إن القرار قابل للتنفيذ، واول قابلية للتنفيذ اعلان الطرف الفلسطيني وقف التزاماته بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل، واعادة الوضع في العلاقة الى طابعه المباشر من حيث ان هناك شعبا يناضل من اجل انهاء الاحتلال، وهذا يعد تغييرا جوهريا في مضمون العلاقة بين شعبنا والاحتلال.

وحول وجود خطة لتنفيذ القرار، قال الصالحي ان القرار سياسي وله مضمون استراتيجي، وان اليات التنفيذ هي آلية تقوم على جهد كل الاطراف الفلسطينية، مثل الحكومة الفلسطينية أن تنفذ ما يخضها والاطر والمؤسسات والسلطة وشعبنا وقواه المختلفة، مضيفا ان القرار بداية تحرك فلسطيني للخلاص من الاتفاقيات المجحفة.

وتابع الصالحي : ان المعنى المباشر للقرار هو العمل من اجل تصعيد النضال الوطني ضد الاحتلال، لان الاتفاقيات لم تؤد لانهاء الاحتلال، وبالتالي الشعب الفلسطيني بكل اطيافه وفئاته ومكوناته عليها تصعيد النضال.

واشار الصالحي ان مضمون الموقف والقرار يتلخص بتصعيد النضال الوطني، وعلينا ان نعزز هذا المضمون ونجعله هو الامر الواقع.

المبادرة تدعو لتنفيذ القرار فورا

من جانبها رحبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بقرار وقف العمل بالاتفاقيات الذي اعلنه الرئيس عباس، بما في ذلك وقف التنسيق الأمني مع اسرائيل.

ودعت المبادرة الى تنفيذ القرار فورا.

المصري: من يريد الذهاب الى الحرب يجب ان يستعد لها

وقال الكاتب والمحلل هاني المصري لوطن، أن ما اعلن اليوم من قرار هو من اجل عدم اتخاذ اي قرار عملي والدوران في فلك الانتظار، من خلال التهديد اللفظي خاصة بعد جريمة الاحتلال النوعية بهدم مبان في مناطق "أ"، وبترخيص فلسطيني، وهو تطور خطير وكبير في جرائم الاحتلال.

واضاف " بدلا من اتخاذ خطوات عملية واعلان خطة واضحة المعالم، نقول وقف وتشكيل لجنة، علما اننا شكلنا من قبل 8 لجان وهذه اللجنة التاسعة التي يجري تشكيلها لتجنب اتخاذ قرار."

واضاف "حتى لو تم اتخاذ قرار، لكن ليس هناك جدية، لأن من يريد الذهاب الى الحرب يجب اأن يستعد لها، ومن يريد الذهاب للسلام يستعد للسلام"، مضيفاً " من يريد الذهاب لوقف الاتفاقيات يستعد لذلك، لكن نحن لم نفعل شيئا قبل القرار، فجأة قرروا في اجتماع طارئ بعد 3 ايام من ما وقع في وادي الحمص ليقرروا ما كانوا قرروه منذ سنوات لتجنب تغيير المسار، وقطع الصلة مع مسار ثبت فشله وهو مسار الوهم بامكانية تسوية في ظل وقت تفرض حلها واسرائيل الكبرى".

واضاف المصري "يجب جمع نقاط القوى والضغط ووضع رؤية جديدة، قادرة على مواجهة هذه التحديات"، متابعا " كيف سيطبق القرار، يجب ان تكون هناك اجراءات ملموسة"، مضيفا هذا بحاجة الى وضع خطة وحشد الناس ويناقشهم في ملامح الخطة، ويضع القوى غير المشاركة في المنظمة، لمشاركتهم بالخطة، فهل نريد الحرب مقسمين ومفتتين.

وحول ارتدادات القرار على الاحتلال قال المصري "اذا توقف الامر عند الاعلان اليوم لن يكون له تداعيات او ارتدادات اما اذا توقف التنسيق الامني مثلا نعم سيكون ارتدادات، لكن اذا توقف الامر على الاعلان اليوم لن يكون هناك ارتدادات له."