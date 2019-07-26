غزة تستعد لجمعة "لاجئي لبنان"

غزة- وطن: يستعد اهالي قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر العصار بعنوان جمعة "لاجئي لبنان".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه ما يتعرضون له من اجراءات تتعلق بحق العمل.

وأضاف البيان :" نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودة.

وجددت الهيئة التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

وحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش، من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.

وقال البطش في بيان صحفي: إنه "في الوقت الذي يسعى فيه شعبنا لحماية حقه في العودة وكسر الحصار الظالم منذ سنوات عبر مسيرات شعبية وأدوات سلمية يستمر الاحتلال عبر تعليمات إطلاق النار للقناصة القتلة في تشريع القتل تحت سمع وبصر العالم ومنظمات حقوق الإنسان دون إدانة أو رفض من المجتمع الدولي المنافق والمنحاز للاحتلال".

وأضاف "إننا نحذر من استمرار إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار بقطاع غزة وأبناء شعبنا في الضفة".

وتابع "نحمل العدو تداعيات هذه السياسة وما قد تؤول إليه الأمور من ردة فعل فصائل المقاومة التي لن تصمت طويلا على تلك الجرائم".