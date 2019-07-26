الأسيران أدهم يونس وتامر جعار يدخلان أعواماً جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت مؤسسة "مهجة القدس"؛ أن الأسير المجاهد أدهم محمد عبد العزيز يونس (35 عاماً)؛ من بلدة علار قضاء محافظة طولكرم، أنهى اثني عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثالث عشر في سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 26/7/2007م؛ وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد خمس مرات بالإضافة إلى عشرون عاماً؛ بتهمة الانتماء والعضوية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

من الجدير بالذكر أن الأسير أدهم يونس ولد بتاريخ 18/12/1984م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن "رامون".

وأضــافـت أن الأسير الـمجاهد تامر حسين سعيد جعار (38 عاماً) من بلدة علار ايضا، أنهى أربعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال.

يذكر أن الأسير المجاهد تامر جعار ولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو أعزب، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 26/7/2005م، وأصدرت محكمة الاحتلال حكماً بحقه بالسجن لمدة (24) عاماً بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بأعمال مقاومة ضد الاحتلال، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.