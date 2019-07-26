إصابة شاب وفتاة في جريمة إطلاق نار في جسر الزرقاء

وطن: أصيب شاب وفتاة بجروح متفاوتة في قرية جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة أن الطواقم الطبية وصلت إلى المكان وقدمت العلاج الأولي لفتاة تبلغ من العمر نحو 16 عاما ووصفت إصابتها بالمتوسطة، إضافة إلى شاب يبلغ من العمر 25 عاما إصابته طفيفة، وقد نقلا لاستكمال العلاج في مستشفى "هيلل يافه" بالخضيرة.

هذا وشهدت بعض البلدات الفلسطينية في الداخل جرائم إطلاق نار، أسفرت عن عدة إصابات، الليلة الماضية.