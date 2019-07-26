الإفراج عن الأسيرة الكاتبة لمى خاطر بعد قضائها 13 شهرا في سجون الاحتلال

الخليل- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال عن الكاتبة لمى خاطر (43 عاماً) من مدينة الخليل، اليوم الجمعة، بعد قضائها 13 شهرا في سجون الاحتلال.

يذكر بأن الأسيرة خاطر أم لخمسة أطفال، وجرى اعتقالها بتاريخ 24/7/2018، بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدت الكاتبة لمى خاطر عام 1976، في مدينة رام الله، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الخليل.

واشتهرت خاطر بكتابتها في التحليل السياسي، وفي مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت.