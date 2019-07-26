مغادرة الفوج الاول من حجاج قطاع غزة عبر مطار القاهرة

وطن: غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 795 حاجا، متوجهين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، لأداء فريضة الحج.

وقال سفير دولة فلسطين بالقاهرة، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح إنه سيتم تسيير 11 رحلة طيران لنقل حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة على مدى أربعة أيام متتالية، إضافة إلى نقل الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر والذين تم اختيارهم من خلال القرعة العلنية التي أقيمت في مقر السفارة.

من جانبه، قال مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية وليد تميم، إن الحجاج غادروا مطار القاهرة على ثلاث رحلات متتالية، وعملية المغادرة كانت ميسرة وسهلة للحجاج بالتنسيق مع السلطات المصرية التي لم تتأخر لتقديم المساعدة لتسهيل مغادرة الحجاج من معبر رفح البري حتى وصولهم مطار القاهرة.

وأضاف، إنه من المقرر وصول دفعة جديدة من الحجاج عبر معبر رفح البري لسفرهم فجر غد السبت، على أن تكون آخر رحلة لنقل حجاج بيت الله فجر الثلاثاء المقبل، لافتا إلى أن العدد الكلي لحجاج المحافظات الجنوبية هو (2900) حاج تقريبا.