بالفيديو.. إيهود باراك: الانسحاب من لبنان منع قتل المئات من جنودنا

وطن: اعترف إيهود باراك، رئيس الوزراء الاحتلال السابق، أن "إسرائيل" نجت بجنودها حينما انسحبت من لبنان، في العام 2000.

ونشر باراك على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم اليوم، الجمعة، شريط فيديو، يوضح من خلاله فخره بقراره التاريخي الذي اتخذه حينما كان رئيسا للوزراء في دولة الاحتلال، في الخامس والعشرين من مايو/آيار 2000، بالانسحاب الأحادي الجانب من الجنوب اللبناني.

وقال باراك: الانسحاب من لبنان منع مقتل مئات الجنود، هل أنا فخور بذلك!

وتابع: اعترف اليوم بأني من اتخذت قرار الانسحاب من لبنان، حفاظا على أرواح جنودنا، والصغار منكم لم يعلموا لماذا اتخذنا هذا القرار، حتى لا يقتل مئات الجنود الإسرائيليين.

وأضاف باراك: واجهنا معارضة قوية، ولكننا اتخذنا القرار، فقد كان يسقط من جنودنا ما لا يقل عن 25 جنديا سنويا.

ويأتى ذلك فى إطار حملة انتخابية يقودها باراك بتحالف مع الأحزاب الليبرالية لهزيمة بنيامين نتنياهو، الذي سجل أطول فترة حكم لرئيس وزراء في دولة الاحتلال.

היציאה מלבנון מנעה את מותם של מאות חיילים. האם אני גאה בה? זה מה שעניתי: pic.twitter.com/x7oYZxAVT5 — אהוד ברק (@barak_ehud) July 26, 2019

(سبوتنيك)