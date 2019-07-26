والد الصحفي المعتقل لدى الأجهزة الأمنية ثائر فاخوري لوطن: اناشد الرئيس بالافراج عن ابني ووقف الاعتقال السياسي

الخليل- وطن: ناشد زياد فاخوري والد الصحفي ثائر المعتقل لدى الأجهزة الأمنية، الرئيس والمسؤولين، بالإفراج عن نجله.

وقال الفاخروي الأب لوطن، "لا للاعتقال السياسي سواء في الضفة او غزة، هذا مرفوض، ليس في مصلحتنا كفلسطينيين الاعتقال السياسي، ويجب ان تكون البوصلة تجاه الاحتلال فقط".

ويواصل الصحفي المعتقل ثائر الفاخوري (29عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام والماء أيضًا، منذ يوم امس، احتجاجًا على اعتقاله.

وقال والده حول حيثيات الاعتقال، إنه جرى التحقيق مع نجله حول مسؤوليته عن صفحة إلكترونية عبر "فيسبوك"، وقد نفى تماماً علاقته بها، وقد ثبت ذلك لديهم، فطلبوا منه مساعدتهم في معرفة مسؤوليها لكنه رفض التعاون معهم، فوجهوا له تهمة الجرائم الالكترونية وإثارة النعرات الطائفية، بحسب المحامي.

وأشار الى أن نجله اعتقل، الاربعاء الماضي، وأعلن إضرابه عن الطعام امس في جلسة النيابة بعد تمديد اعتقاله حتى يوم الأحد حيث سيعرض على المحكمة.

وتساءل فاخوري وهو اسير سابق ووالد شهيد، "لمصلحة من هذا الاعتقال، اعتقال الاسرى المحررين واهالي الشهداء؟".

واشار الى ان نجله يعمل صحفياً وموظفاً في بلدية الخليل في قسم الاعلام، واعتقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، وهو اسير محرر من سجون الاحتلال حيث امضى خمس سنوات في الاعتقال.