أوركسترا فلسطين الشباب في جولة عروض موسيقية في دول أوروبية

وطن: ينظم معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى – جامعة بيرزيت جولة عروض لأوركسترا فلسطين الشباب في شمال أوروبا في النرويج والسويد والدنمارك وألمانيا وهولندا، و بمشاركة تسعون عازف وعازفة، وذلك في الفترة الواقعة من 4 الى 16 اب 2019.

يقود الأوركسترا المايسترو العالمي فنسنت دي كورت، وسيرافق أوركسترا فلسطين الشباب المغنية الفلسطينية ناي البرغوثي، النجمة الصاعد في المشهد الموسيقي العالمي. وستؤدي ثلاث أغنيات موزعة خصيصا للمغنية الأسطورية فيروز.

وتتميز أوركسترا فلسطين الشباب بين أوركسترات الشباب في العالم. يتم تدريب العديد من الموسيقيين الشباب على الموسيقى الكلاسيكية العربية والغربية. و تأسست من قبل معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى في فلسطين. وقدمت الأوركسترا العديد من العروض في أهم القاعات في العالم في ألمانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة، وشاركت في أكبر المهرجانات مثل بي بي سي برومز ورفلو وفلورنسا وإيكس أون بروفانس.

منذ عام 2012 ، تمتعت الأوركسترا بشراكة مميزة مع أوركسترا أوسلو، التي قدم موسيقيوها تدريبات قيمة للموسيقيين الفلسطينيين لعدة سنوات، وبلغت ذروتها بإقامة في النرويج في صيف هذا العام.

في هذا السياق يذكر ابراهيم المصري أحد العازفين الذي تخرج من المعهد هذا العام بعد ثماني سنوات من دراسة الموسيقى وهو طالب في كلية الهندسة "هذا احتفال وطني للشعب الفلسطيني، نحن نمثل فلسطين بموسيقانا أمام مسارح عالمية، تعتبر هذه المشاركة بالنسبة لي بمثابة فرصة مميزة من خلالها أتعرف على عازفين عالميين، واكتسب مهارات جديدة في العزف، وهذا وسيبق جولة العروض أسبوع كامل من التدريبات المكثفة التي تؤهلنا للعزف احترافيا امام جماهير محبة للموسيقى"

من جهتها تقول فدوى قمحية أحد العازفات في الاوركسترا وهي طالبة جامعية تدرس الموسيقى في فرنسا" ان الموسيقى جزء من عملية النضال الثقافي الفلسطيني. ان جولة العروض هي رسالة لشعوب العالم أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة".

هذا وسيتم اختتام الجولة ولأول مرة في هولندا بعرض خاص في أشهر القاعات عالميا Concertgebouw في أمستردام.

وفي كوبنهاغن سينضم للأوركسترا عازف التشيلو الدنماركي توك مولدروب في قاعة تيفولي للعروض الموسيقية، حيث سيتم تقديم مقطوعات متنوعة من روكوكو من تشايكوفسكي.

أما في أبلدورن سيتم تقديم عرضا مشتركًا مع أوركسترا الشباب الوطنية في هولندا، سيقدمون عروضا موسيقية " حجرة" في كريستيانسوند وآرهوس وأمستردام .

كما ستقدم أوركسترا فلسطين للشباب أيضًا موسيقى من بيزيت كارمن ، و روميو وجوليت لتسيكوفسكي، ودليلة وفغنر. ستكون هناك فرصة نادرة لسماع موسيقى سلفادور عرنيطة ، وهو عازف وموسيقي من القدس وعرض عالمي من تأليف الملحن الفلسطيني فارس بدارنة.