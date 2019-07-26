خارجية الاحتلال تكشف تفاصيل مشروع سكك حديدية إقليمي طرحته بالإمارات

وطن: كشفت وزارة خارجية الاحتلال تفاصيل مشروع للسكك الحديدية طرحه وزير المواصلات يسرائيل كاتس على مسؤولين إماراتيين خلال زيارته الأخيرة للإمارات، ونشرت لقطات عن خطة المشروع الذي سيصل إلى الخليج العربي.

ويهدف المشروع حسب الخارجية إلى ما وصفته بتعزيز السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة مع دول عربية وصفتها بالمعتدلة.

ونشرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني لقطات تظهر تفاصيل خطة المشروع الذي سيربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي مرورا بالأردن من خلال مد خطوط للسكك الحديدية.

وقالت خارجية الاحتلال إن فكرة هذا المشروع ضرورية وجديرة بالتنفيذ، حيث ستغير وجه المنطقة وستعزز اقتصادات وستسهم في الاستقرار ودفع السلام قدما، حسب اعتقادها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي أن كاتس، وهو أيضا وزير الخارجية والاستخبارات بالوكالة، طرح خلال زيارته إلى أبو ظبي مبادرة لربط السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط.