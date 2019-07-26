لبنان: اضراب بمخيم البداوي للاجئين إحتجاجا على قرار وزير العمل

رام الله - وطن: شهد مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان إضرابا شاملا الجمعة إحتجاجا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان المتعلق باليد العاملة الفلسطينية في لبنان.

وقالت "الوكالة الوطنية للاعلام" إن "المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أو التابعة لوكالة الأونروا أقفلت، وخلت الشوارع والأسواق من المارة، تلبية للإضراب الذي دعت إليه الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والفاعليات، إحتجاجا على قرار وزير العمل كميل أبو سليمان المتعلق باليد العاملة الفلسطينية في لبنان".

وياتي هذا الاضراب ضمن التحرّكات الشعبية المستمرة في المخيمات الفلسطينية في لبنان للأسبوع الثاني احتجاجاً على إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال الفلسطينيين.