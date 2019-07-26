إصابات جراء قمع الاحتلال المسيرات السلمية شرق غزة

وطن: اصيب 56 مواطنا بجراح مختلفة، مساء اليوم الجمعة، جراء قمع الاحتلال الاسرائيلي للمتظاهرين السلميين شرقي قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، اصيب 35 مواطنا بجراح مختلفة منها 24 بالرصاص الحي جراء قمع الاحتلال للمظاهرين خلال الجمعة 68 لمسيرة العودة شرق قطاع غزة، اضافة الى استهداف سيارة إسعاف تابعة للخدمات الطبية بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط شرق غزة.

وبدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة لاجئي لبنان.

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين الى مخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة في جمعة لاجئي لبنان.

واطلق جنود الاحتلال النار على عدد من المتظاهرين شرق مدينة غزة فيما اطلق قنابل الغاز صوب الخيام في مخيم العودة شرق خان يونس.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في الجمعة الثامنة والستين على حدود قطاع غزة دعما للاجئين الفلسطينيين في لبنان في وجه ما يتعرضون له من اجراءات تتعلق بحق العمل.

وأضافت في بيان صدر عنها :" نتلاحم مع أبناء شعبنا في لبنان لنعلن بصوت واحد رفضنا لمشاريع التصفية ووجود شعبنا في لبنان مؤقت ونحن متمسكون بحقنا في العودةوجددت الهيئة التمسك باستمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي حتى تحقيق أهدافها".

وحذر رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش الخميس من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المتظاهرين سيجر إلى جولة تصعيد جديدة.