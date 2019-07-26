الجمعة القادمة بعنوان: "مجزرة واد الحمص"

وطن: دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة 69 جمعة "مجزرة واد الحمص" دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال الاسرائيلي.

ورحبت الهيئة في ختام الجمعة السابعة والستين بقرار الرئيس محمود عباس الغاء الاتفاقيات مع اسرائيل واعتبرتها خطوة في الاتجاه الصحيح داعية لإنزالها على أرض الواقع باستعادة الوحدة وتحقيق الشراكة الوطنية بناء على الاتفاقات الموقعة في القاهرة وبيروت.والمطالبة بالاجتماع الفوري للإطار القيادي للأمناء العامون بالقاهرة .

كما طالبت الهيئة الجماهير في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك .

ودعت الهيئة الى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر وانتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني .

واعلنت الهيئة دعمها للفلسطينيين في مخيمات اللجوء على ارض لبنان وهم يتمسكون بحق العودة ويرفضون صفقة القرن الامريكية الرامية لحرمانهم من العودة لفلسطين .

كما اعلنت رفضها لقرار وزير العمل اللبناني الذي يمس حياة اهلنا بلبنان وندعوهم للاستمرار في التظاهر حتى يتراجع الوزير عن تلك القرارات الجائرة.