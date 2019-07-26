اشاد بقرار الرئيس عباس وندد بالهدم في القدس .. نصر الله يدعو لمعالجة موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان ببعده الاستراتيجي

وطن: دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى معالجة موضوع العمالة الفلسطينية في لبنان بعيداً عن المزايدات ومقاربة الموضوع ببعديه الاستراتيجي والسياسي لأن ذلك لا علاقة له بالتوطين.

وكان نصر الله يتحدث بمناسبة الذكرى الـ31 لتأسيس "مؤسسة جهاد البناء الإنمائية".

واضاف نصر الله ان الاتهامات التي وُجهت الى حزب الله بتحريض اللاجئين الفلسطينين على الاحتجاج على قرار وزير العمل اللبناني، معتبراً أن هذه الاتهامات "مؤسفة فعلاً"، داعياً إلى معالجة موضوع العمالة الفلسطينية بعيداً عن المزايدات.

وأوضح أن هناك فارقاً كبيراً بين العامل الفلسطيني والعامل الأجنبي لأنه ليس لدى الفلسطيني بلد للعودة اليه.

وقال إنه "يجب مقاربة موضوع العمالة الفلسطينية ببعديه الاستراتيجي والسياسي ولا علاقة له بالتوطين"، مضيفاً أنه يجب معالجة موضوع العمالة الفلسطينية بهدوء وبشكل انساني وموضوعي، مشدداً "ندعو إلى وقف المزايدات".

وقال نصر الله: "لمن يقول للفلسطينيين "عودوا إلى بلدكم" عليهم أن يفتحوا الحدود لهم من أجل هذه العودة".

ونفى نصر الله "بشكل قاطع ادعاء المندوب الإسرائيلي في مجلس الأمن بأن حزب الله يستخدم ميناء بيروت لنقل السلاح". ورأى أن "الهدف من ادعاءات المندوب الإسرائيلي قد يكون مقدمة لفرض البعض وصاية على مرفأ بيروت".

الأمين العام لحزب الله ندد في ختام حديثه بأعمال الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين في القدس، واعتبر أن "هذا جزء من صفقة القرن". ورحب بقرار الرئيس محمود عباس بوقف الاتفاقيات مع "إسرائيل"، "التي ينهكها أيضاً وقف التنسيق الأمني".

واعتبر أن وقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو "سلاح بيد السلطة يجب أن تستخدمه".