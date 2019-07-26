ترامب يصف الرئيس الفرنسي بـ"الغباء"

وطن: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الغباء"، في تصريح صادم وغاضب منه.

حيث كتب ترامب عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، تغريدة معادية لماكرون، مهددا فرنسا بإجراءات ضدها.

جاء ذلك في تعليق الرئيس الأمريكي على فرض فرنسا، ضريبة رسمية على الشركات الأمريكية التكنولوجية العملاقة، مهددا بالرد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي.

وكتب ترامب: "فرضت فرنسا لتوها ضريبة رقمية على شركاتنا الأمريكية التكنولوجية الكبرى. إذا كان ثمة طرف ينبغي أن يفرض ضريبة عليها، فهو البلد الأم، الولايات المتحدة. سنرد قريبا بالمثل بعد غباء ماكرون".

وملمحا بالرد بضريبة أخرى، قال ترامب: "قلت دائما إن النبيذ الأمريكي أفضل من النبيذ الفرنسي".