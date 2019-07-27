استشهاد الشاب أحمد القرا متأثرا بإصابته خلال مسيرات العودة

غزة- وطن: استشهد الشاب أحمد محمد القرا (23 عاما)، في وقت متأخر من ليل الجمعة، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن الشاب القرا أصيب بجروح خطيرة في البطن خلال مشاركته بالمسيرات امس شرق خانيونس جنوب القطاع.

وكان 56 مواطنًا أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 38 بالرصاص الحي، حيث أصيب 4 بجروح خطيرة في مناطق متفرقة من الحدود الشرقية للقطاع.

ومن بين مجمل عدد الإصابات 22 طفلًا، و3 سيدات، إضافة إلى استهداف سيارة اسعاف وأخرى للخدمات الطبية.