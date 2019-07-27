المغرب ينقذ 242 مهاجرا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط

وطن: أنقذت البحرية المغربية 242 مهاجرا أفريقيا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا على متن قوارب مطاطية، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية في ساعة متأخرة الجمعة.

وقالت الوكالة إن المهاجرين، ومن بينهم 50 امرأة و12 طفلا، تم إنقاذهم من عدد من القوارب المطاطية التي كانت تواجه صعوبات.

وأضافت أن "بعضهم كان في حالة صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات اللازمة على متن وحدات البحرية الملكية قبل أن ينقلوا سالمين إلى الموانئ".

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 15 ألفا من مثل هؤلاء المهاجرين وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن هذا العام، 12 ألفا منهم عن طريق البحر.

وقضى أكثر من 200 في تلك المحاولات.

وسعيا لوقف تدفق المهاجرين قدم الاتحاد الأوروبي للمغرب العام الماضي 140 مليون يورو لدعم الجهود للتصدي للاتجار بالبشر.

المصدر: أ ف ب