شرطة أريحا لـوطن: سفر الحجاج عبر معبر الكرامة يستمر حتى ظهر الغد

وطن- هدالة شتية: غادر اليوم السبت نحو 2800 حاج لأداء مناسك الحج عبر معبر الكرامة.

وقال المقدم اياد دراغمة مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة أريحا، إن 35 حافلة تقل حجاجاً غادت معبر الكرامة منذ الصباح، فيما تستعد نحو 30 حافلة أخرى لمغادرة المعبر خلال اليوم.



وأضاف دراغمة أن "الحركة اليوم نشطة جداً إذ بدأت منذ الساعة الساعة السابعة والنصف صباحاً".

أما عن يوم غد، فأوضح دراغمة أنه من المقرر أن يغادر 1800 حاج، يبدأ سفرهم من ساعات الصباح ويستمر حتى الساعة الحادية عشر ظهراً، ثم سيتم فتح المعبر أمام المسافرين من غير الحجاج لمدة أربعٍ وعشرين ساعة.

وأشار إلى أن إدارة المعابر والحدود تقدم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج وتعمل على قدمٍ وساق لتوفير كافة الاحتياجات لهم.

وكانت الادارة العامة للمعابر والحدود أعلنت إغلاق معبر الكرامة السبت امام حركة المغادرين لتسهيل سفر الحجاج.

اما حركة ال V I P ستعمل بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين اليوم وغداً.