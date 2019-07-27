الإسلامي الفلسطيني يدعم مجلس قروي عين يبرود

وطن: قدم البنك الإسلامي الفلسطيني، جهاز حاسوب لمجلس قروي عين يبرود بهدف تطوير العمل في المجلس بما يخدم مصالح المواطنين.

وزار مدير منطقة الوسط في البنك الإسلامي الفلسطيني رائق عمر، مع وفد من مكتب عين يبرود مجلس قروي عين يبرود وكان في استقبالهم رئيس المجلس السيد سمير ابو يوسف وعدد من أعضاء المجلس.

وأكد عمر اهتمام البنك بدعم المؤسسات الوطنية المختلفة بالوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تسهل على الجمهور الحصول على الخدمات التي يحتاجونها، مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به المجالس المحلية، وخاصة مجلس قروي عين يبرود في تقديم الخدمات للمواطنين.

ويحرص البنك على تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية من خلال أدوات تكنولوجية حديثة بما يضمن حصول العملاء على الخدمات المصرفية بطريقة سريعة وكفؤة وآمنة، فقام بتحديث أنظمته البنكية وتطويرها من أجل تقديم خدمة لائقة للجمهور.

ويمتلك البنك الإسلامي الفلسطيني أكبر شبكة للخدمات المصرفية الإسلامية في فلسطين، تتألف من 44 فرعاً ومكتباً وأكثر من 80 جهاز صراف آلي، منتشرة في جميع محافظات الوطن.