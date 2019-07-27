تشييع جثمان الشهيد أحمد محمد القرا بغزة

وطن: شيعت جماهير غفيرة بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة جثمان الشهيد الشاب أحمد محمد عبد الله القرا، الذي استشهد الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال في البطن شرق خانيونس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى غزة الأوروبي، باتجاه منزل عائلته في بلدة بني سهيلا لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يؤدي المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد حمزة، ويتم دفنه في مقبرة الشهداء بالبلدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب القرا (23عاماً) متأثراً بإصابته جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين في الجمعة الـ 68 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة.