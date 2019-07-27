فيديو| بدء مراسم تشييع جثمان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

وطن: بدأت اليوم السبت مراسم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، في جنازة وطنية رسمية انطلقت من القصر الرئاسي بضاحية قرطاج بالعاصمة. ويشارك في الجنازة عدد من قادة العالم.

ويوارى جثمان الرئيس الذي وافته المنية الخميس في المستشفى العسكري عن سن 92 عاما، بمقبرة الزلاج التي تبعد نحو سبع كيلومترات عن القصر الرئاسي.

وأعلنت الرئاسة عن حضور عدد من قادة الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية لتشييع السبسي إلى مثواه الأخير.

وبرحيل السبسي الذي شغل منصب الرئاسة منذ عام 2014 في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية ونزيهة تعرفها تونس، تودع تونس أحد أبرز الشخصيات السياسية في تاريخها منذ بناء الدولة الوطنية الذي كان أحد بناتها، عقب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956.