عمليات تفتيش استفزازية يتعرض لها أسرى قسم (1) في سجن "ريمون"

وطن: أكدت مؤســـسـة مهجة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم السبت، أن وحـدات القمع التابعة لقوات الاحتلال أجرت تفتيشات مستمرة لقسم (1) داخل سجن رامون، وذلك بعد فرض غرامات مالية بحق الأسرى داخل القسم.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في رسالة وصلت مؤسسة مهجة القدس نسخةً عنها، أن تفتيشات مستمرة تمارس بحق أسرى قسم 1 عقب إخلال إدارة المعتقل بالإتفاق الذي تم التوصل إليه سابقاً مع الأسرى بتركيب أجهزة هواتف عمومية في أقسام السجن، إلا أنه لم يتم تشغيل هذه الهواتف حتى هذه اللحظة، تحت ذرائع وحجج واهية من قبل سجون الاحتلال.

كما فرصت أدارة السجون غرامات مالية على الأسرى المتواجدين في قسم 1 بقيمة 250 شيكل على كل أسير داخل القسم.