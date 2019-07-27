المتحدث باسم فتح لوطن: خطوات واشنطن غير البناءة هي خرق القانون الدولي ولن نقبل أن تكون طرفا بعملية السلام

وطن: رد الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، السبت، على تصريحات سابقة للخارجية الأمريكية، وصفت فيها قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات مع "إسرائيل"، بأنها "إشارات غير بناءة".

وقال القواسمي في حديث لوطن، إن "الخطوات غير البناءة هي الخرق الفاضح للقانون الدولي الذي ارتكبته الولايات المتحدة عندما أخذت قرارا بقلب الطاولة على أسس العملية السياسية، فيما يتعلق بالقدس، واللاجئين، واعتبار اراضي الضفة غير محتلة، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

وأضاف القواسمي أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل" جاء كنتيجة طبيعية للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة وبدعم الولايات المتحدة.

وتابع "صبرنا كثيرا على الخروقات الاسرائيلية وتنصلها من العملية السياسة والقانون الدولي، حيث أصدرت واشنطن 42 فيتو ضد الحق الفلسطيني".

وأردف بأن القرار نتيجة طبيعية لممارسات الاحتلال برعاية أمريكية، آخرها ما جرى في حي وادي الحمص في صور باهر.

وحول التصريحات الأمريكية باستمرار عملهم للتوصل للسلام شامل، قال القواسمي "لن نقبل أن تكون امريكا طرفا ولن نستمع لأي طروحات لها، لأن واشنطن باتت طرفا لا وسيطا".

وكان الرئيس محمود عباس أعلن الخميس الماضي وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وتشكيل لجنة لتنفيذ القرار عملا بما صدر عن المجلس المركزي.