"وقائي جنين" يضبط كمية من المخدرات ويلقي القبض على مشتبه به

وطن: أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والأعلام في جهاز الامن الوقائي، بان الجهاز في محافظة جنين قام بمداهمة منزل شخص يشتبه بتجارته للمخدرات وذلك بعد اخد الأذون اللازمة من جهات الاختصاص، واثناء عملية التفتيش تم ضبط كمية من المواد المشتبه انها مخدرة من نوع (نايس) ومبلغ مالي.

واضاف البيان، انه تم التحرز على المضبوطات واعتقال المشتبه به وتحويله الى جهات الاختصاص حسب الأصول والقانون لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت البيان الى انه وبناء على تعليمات مدير عام الجهاز اللواء زياد هب الريح، يعمل جهاز الامن الوقائي على مكافحة آفة المخدرات ومروجيها لما تشكله من خطر على المواطنين وعلى السلم الاهلي والمجتمعي بما ينعكس بشكل سلبي على الأسر ويساهم في تفكيكها وانهيارها ويؤثر سلبا على تزايد الجريمة في المجتمع.