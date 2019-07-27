العشرات يتظاهرون في قرية عرعرة بالداخل المحتل ويرفعون يافطات كتب عليها : "هدم البيت هو هدم للإنسانية" (فيديو)

وطن: تظاهر العشرات من أهالي منطقة وادي عارة، مساء اليوم، وعلى مفرق قرية عرعرة الرئيسي، احتجاجًا على سياسة الهدم الإسرائيلية في الاراضي المحتلة عام 1948.

وجاءت هذه التظاهرة بدعوة من اللجان الشعبية في منطقة وادي عارة، وبمشاركة لجنة المتابعة والأحزاب السياسية بعد اجتماع أقيم في المجلس البلدي عرعرة، الأربعاء الماضي، بعد هدم بيت عائلة إبراهيم مرزوق في القرية.

وكانت عناصر من قوات الاحتلال قد اقتحمت بيت عائلة إبراهيم مرزوق يوم الأربعاء الماضي، برفقة جرافات الهدم لهدم بيت العائلة.

وخلال عملية الهدم تم الاعتداء على أفراد العائلة وإلقاء قنابل صوتية ومسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب واعتقال 3 آخرين.

وهتف المتظاهرون بشعارات مندّدة بسياسة الهدم، مطالبين من الجميع الوحدة للتصدي لهذه السياسة، التي وصفوها بأنها ضمن مخطّط للتهجير.

ورفع المتظاهرون، أيضًا، لافتات كتب عليها، "نعم للبناء لا للهدم"، "التخطيط الهيكلي الإسرائيلي هو تطهير عرقي"، و"هدم البيت هو هدم الإنسانية".