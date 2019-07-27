اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة سبسطية

وطن: اندلعت اليوم السبت، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها لبلدة سبسطية شمال نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط اطلاق كثيف للرصاص الحي والمطاطي، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال وما تسمى "الادارة المدنية"، كانت اقتحمت البلدة ظهر اليوم وهددت بتجريف ساحة البيدر المزمع العمل بها واعادة تأهيلها كمشروع سياحي قرب الموقع الأثري.