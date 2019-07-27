اندلاع مواجهات مع الاحتلال عقب اقتحام كفر قدوم شرق قلقيلية

قلقيلية - وطن : اندلعت مساء اليوم مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزا عسكريا على مدخل كفر قدوم وشوشوا حركة السير، فيما داهمت قوة عسكرية البلدة واشتبكت مع الشبان.

وأشارت إلى تخفي وحدات خاصة إسرائيلية داخل منازل مهجورة خلال المواجهات، التي أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع.

وتشهد كفر قدوم مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال التي صادرت معظم أراضيها.