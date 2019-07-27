نابلس: إصابة مواطن (45 عاماً) بجروح حرجة أثناء حفل بمناسبة النجاح بالتوجيهي

وطن: - أصيب مساء السبت، مواطن (45 عاما) بجروح حرجة في شِجار وقع أثناء حفل للتوجيهي في إحدى صالات نابلس.

وأوضحت الشرطة لـوطن للانباء أنها تعاملت مع شجار نشب بين شبان في منطقة رفيديا بمدينة نابلس أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة جراء إصابته برصاصة في الرأس.

وقال الناطق باسم الشرطة في المحافظة أنه تم طلب قوة إسناد من الدوريات المشتركة والشرطة الخاصة للسيطرة على الشجار.

وأشار إلى أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتقديم الإسعافات الازمة له، ويخضع الآن لعملية جراحية.

وذكر أن الشرطة شكلت لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى.