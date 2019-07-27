وزير العمل اللبناني: قانون العمل اللبناني تجاه الفلسطينيين هو "نقطة انطلاق" واستغرب من الضجة التي أثارها

وطن : وصف وزير العمل اللبناني في تصريح له بأن قانون العمل اللبناني والذي يعامل اللاجئين الفلسطينيين بصفتهم وافدين أجانب، هو "نقطة انطلاق" زاعماً أن "البعض يضيع في زواريب السياسة".

جاء هذا التصريح في تغريدة كتبها وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، عبر صفحته الخاصة على "تويتر"، وكتب: "أستغرب من الضجة التي أراها حول القانون، والتي لم اراها حين قررت أمريكا اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل"!

وكان وزير العمل قد اتخذ قراراً في السادس من يونيو/حزيران الماضي، بإغلاق محال اللاجئين الفلسطينيين ومصالحهم في لبنان بحجة تطبيق خطته "لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"

وبعد إعلان القرار، علت الأصوات اللبنانية والفلسطينية الرافضة والداعية لتراجع الوزير عن قراره إلا انه أصر وأكد بأن " القانون لا سيتثني أحدا".

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان مظاهرات غاضبة رفضاً لتطبيق القانون على اللاجئ الذي يقطن الأراضي اللبنانية منذ نكبة 1948 وما بعدها.

وسبق التظاهرات الغاضبة المستمرة، إضراب شامل عام في جميع التجمعات والمخيمات الفلسطينية في لبنان، رفضا لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل الفلسطينيين.