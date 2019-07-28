مناورات لجيش الاحتلال استعدادًا للحرب القادمة في غزة

وطن: تبدأ منذ ساعات صباح اليوم تدريبات لجيش الاحتلال في مدينة عسقلان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مناورات عسكرية ستبدأ في مدينة عسقلان ومستوطنات غلاف غزة صباح اليوم الأحد.

وأوضح أن المناورات يتخللها "حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات والمروحيات القتالية وطائرات الهليكوبتر والطائرات بدون طيار، وتنتهي صباح يوم الأربعاء".

وأضاف: "هذا نشاط تدريبي لفرقة غزة وخطوة مهمة إضافية في عملية تحسين استعدادات الجيش الإسرائيلي للمعركة في قطاع غزة، وهو تدريب مقرر من رئيس الأركان العامة الجنرال افيف كوخافي".