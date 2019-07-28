محيسن لوطن: سنبحث آليات وقف العمل بالاتفاقيات بعد عودة الرئيس والشعب يستطيع ان يتكيف ويعيش تحت الخيمة والشجر

رام الله - وطن: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن إن اللجنة المكلفة بوضع آليات تنفيذ قرار القيادة بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، ستبدأ عملها بعد عودة الرئيس عباس من تونس، والمتوقع أن يصل اليوم بعد مشاركته في تشييع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

وأوضح محيسن خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" أن هذا القرار اضافة الى قرارات اخرى اتخذها المجلس الوطني واكد عليها المجلس المركزي في اجتماعهما الاخير، ووضعت امام اللجنة التنفذية لتطبيقها، وقد حان اوان تنفيذها خاصة بعد تزايد اعتداءات المستوطين، وعمليات الهدم، وبالتالي لم يبقى أي مبرر لعدم اتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال.

وأضاف محيسن أن اللجنة ستضع آليات لتنفيذ القرار، وسيشمل كل الجوانب والاتفاقيات والتفاهمات مع الاحتلال الذي لم يلتزم بها بما فيها التنسيق الامني، لافتا الى ان الاتفاقيات بما فيها اتفاقية اوسلو حين تم توقيعها كان الهدف منها انهاء الاحتلال وعودة اللاجئين، لكن "اسرائيل" عززت احتلالها وبدعم أمريكي.

وأشار محيسن إلى أن اللجنة ستشمل مختصين في الامن والاقتصاد والقضايا السياسية وكافة الجوانب، وان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير باعتبارها القيادة السياسية للشعب الفلسطين هي من ستنفذ هذا القرار.

وحول تبعات القرار، قال محيسن "إن أي شعب تحت احتلال إما ان يستسلم على حساب كرامته او أن يواجه المحتل، وبالتالي من الطبيعي ان يشعر الشعب بانه تحت احتلال وان يتحمل ويتصدى وليس في دولة مستقلة، كما أن اسرائيل ألغت كل التفاهمات فهي تجتاح الضفة يوميا وتعتقل المواطنين، وتنتهك المقدسات، وتحرق الأشجار، وعدد المستوطنين في الضفة ارتفع إلى 750 ألف مستوطن، ومن الطبيعي أن يتحمل الشعب نتائج القرار، والقيادة طليعة هذا الشعب وستتحمل مسوؤليتها"، لافتا الى ان القيادة تستند الى الشعب في تنفيذ القرار وليس الى طائرات واسلحة.

وحول إن كان وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة سيكون "صعبا" على بعض المسؤولين المرتبطة حياتهم وتحركاتهم من خلال البطاقات الممنوحة لهم والتنسيق، قال محيسن انه إذا كان 50 مسؤولا يتمتعون ببعض المزايا جراء الاتفاقيات فإن هناك الكثير من اصحاب بطاقات الـBMC ليسوا بقيادات سياسية، وبالتالي على الجميع أن يتكيف مع القرار.

واضاف " شعبنا يستيطع أن يتكيف بالعيش في خيمة أو تحت الشجر او في فندق 7 نجوم، وان التكيف يكون حسب المرحلة، فالاحتلال موجود في كل مكان ولا يميز بين احد... وان العديد من القيادات لديها منع أمني، مضيفاً ان القيادة الفلسطينية كانت تعيش تحت الشجر .

وحول إن كان وقف العمل بالاتفاقيات سيشمل مقاطعة البضائع الاسرائيلية، قال محيسن إن المقاطعة يجب ان تكون ثقافة وطنية، إذ أن البضائع الاسرائيلية المستهلكة في السوق الفلسطيني تدر ما مقداره 5 مليار دولار سنويا لخزينة الاحتلال، وتتحول لأدوات قمع للفلسطينين، ولذلك يجب مقاطعة البضائع الاسرائيلية .

وأكد محيسن على أهمية دور وزارتي الاقتصاد والزراعة والضابطة الجمركية والغرف التجارية في مراقبة الاسواق ومتابعة الأمر، ووضع قائمة بالبيضائع والمنتجات الاسرائيلية التي لها مثيل في السوق الفلسطيني أو استيرادها من الخارج.

وردا على تصريحات الخارجية الأمريكية بان السلطة بقرارها تصدر اشارات غير بناءة، قال محسين إن واشنطن لا تعترف بالقانون الدولي أو الشرعية الدولية أو الاتفاقيات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما لا تعترف بقرار الادارة الأمريكية السابقة في "عهد بوش" بأن الحل قائم على أساس حل دوليتن، كما أن ادارة ترامب تعتمد على شريعة الغاب.