هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسير الجريح محمد مصلح

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أن الوضع الصحي للأسير المصاب محمد عبد الفتاح مصلح (21 عاماً) من بلدة دير الغصون قضاء طولكرم، مستقر وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية في ساقه اليسرى.

وأوضحت الهيئة أن الأسير مصلح يقبع حالياً في قسم الجراحة في مشفى "هلل يافه" بالخضيرة في الداخل المحتل.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب مصلح بتاريخ 23/7/2019، بعد اطلاق النار عليه واصابته برصاصتين في أعلى الفخد برجله اليسرى.

يذكر بأن المعتقل مصلح لديه اليوم جلسة تمديد توقيف في محكمة حيفا.