الاحتلال يكشف عن اختبارات "سرية وخارقة" لصواريخ في آلاسكا

وطن: قالت وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم إن المنظومة المضادة للصواريخ الباليستية "Arrow-3"، المطورة بالتعاون مع الولايات المتحدة، خضعت مؤخرا لاختبارات حية في ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأكد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، اليوم أن اسرائيل أجرت "خلال الأسابيع الأخيرة ثلاثة اختبارات سرية وخارقة لصاروخ "Arrow-3" في ولاية ألاسكا"، مضيفا أن هذه الاختبارات جرت "بتعاون كامل مع حليفتنا الكبيرة الولايات المتحدة".

وتابع نتنياهو بالقول إن "هذه الاختبارات نجحت بشكل يتخطى أي خيال، فقد اعترضت منظومة "Arrow-3" بنجاح تام صواريخ باليستية خارج الغلاف الجوي للكرة الأرضية بعلو وبسرعة لم نعرفهما حتى الآن".

ولفت نتنياهو إلى أن التنفيذ "كان مثاليا، وكل إصابة كانت في الصميم"، مضيفا أن تل أبيب "تمتلك اليوم القدرة على العمل ضد صواريخ باليستية تطلق علينا من إيران ومن أي مكان آخر، وهذا هو إنجاز عظيم بالنسبة لأمن إسرائيل".

وتوعد نتنياهو من وصفهم بـ "الأعداء" بهزائم "في الدفاع وفي الهجوم على حد سواء".

وتوصف منظومة "Arrow-3" المطورة بالتعاون مع شركة "بوينغ" الأمريكية بأنها "حصن منيع ضد الصواريخ الباليستية"، وكانت إسرائيل أجرت أول اختبار اعتراض عن طريق المنظومة سنة 2015 في البحر المتوسط.