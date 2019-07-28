نابكو وجامعة بيرزيت توقعان اتفاقية إقامة مشروع محطة طاقة شمسية

وطن: وقعت جامعة بيرزيت، ممثلة برئيس مجلس الأمناء حنا ناصر، ووحدة "شمسي" التابعة للشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات، ممثلةً بالمدير العام عنان عنبتاوي، اتفاقية لإقامة مشروع محطة طاقة شمسية بقدرة واحد ميغا واط على نظام صافي القياس.

وسيساهم المشروع بشكل فاعل في تخفيض تكاليف استهلاك الجامعة للكهرباء بنسبة لا تقل عن 40%، إضافةً إلى أنه يتوافق مع أهداف الجامعة في الحفاظ على البيئة من خلال استغلال تقنيات الطاقة المتجددة.

يُشار إلى أن نابكو أسست وحدة "شمسي" عام 2018، كدائرة متكاملة ومتخصصة في حلول الطاقة الشمسية وتقديم خدمات هندسية شاملة وحلول إبداعية باستخدام أحدث التقنيات والكفاءات، إضافةً إلى قدرتها على تمويل المشاريع الريادية المشابهة لفترات طويلة.